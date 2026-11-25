电影《复仇者联盟：末日》（Avengers: Doomsday）的最终预告片在首播后的24小时内获得了5.63亿次观看。 这使其成为单日播放量第二高的电影预告片。

同时，该预告片还创下了迪士尼的绝对纪录，成为该公司有史以来最受欢迎的预告片。

据公布的数据，该预告片超越了该片此前发布的预告片——后者在首日获得了5.03亿次观看。 它还超越了2024年超级碗期间发布的《死侍与金刚狼》宣传片，该片包括电视观众在内的总播放量为3.65亿次。

目前，排行榜榜首由电影《蜘蛛侠：全新的一天》（Spider-Man: Brand New Day）的预告片占据。该预告片在发布后的最初24小时内获得了7.186亿次观看。

与此同时，《复仇者联盟：终局之战》的最终预告片播放量超过了《蜘蛛侠：全新的一天》最终预告片的三倍多。后者在发布首日获得了1.31亿次观看。

据该媒体报道，《复仇者联盟：终局之战》的宣传活动迄今已在社交媒体上累计获得约33亿次观看和480万次提及。 统计数据包括罗伯特·唐尼加盟的消息、演员阵容介绍、四支角色预告片以及电影预告片。

在最终预告片发布后的头一天内，该预告片在社交媒体上还获得了近100万次提及。按这一指标计算，它已成为2023年以来讨论度第二高的电影预告片。

据《印度时报》报道。

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