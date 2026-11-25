Финальный трейлер фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday) набрал 563 млн просмотров за первые 24 часа после премьеры. Это сделало его вторым по популярности кинематографическим трейлером по количеству просмотров за сутки.

В то же время ролик установил абсолютный рекорд Disney, став самым популярным трейлером компании за всю историю.

По опубликованным данным, трейлер обогнал предыдущий тизер фильма, который за первые сутки посмотрели 503 млн раз. Он также превзошел рекламный ролик фильма «Дэдпул и Росомаха», представленный во время Суперкубка 2024 года, который собрал 365 млн просмотров с учётом телевизионной аудитории.

Первое место в рейтинге сейчас занимает трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day). Он набрал 718,6 млн просмотров за первые 24 часа после выхода.

В то же время финальный трейлер «Мстителей: Судный день» превзошел показатель финального ролика «Человека-паука: Совершенно новый день» более чем в три раза. Последний за первые сутки посмотрели 131 млн раз.

По данным издания, в целом рекламная кампания «Мстителей: Судный день» уже собрала около 3,3 млрд просмотров и 4,8 млн упоминаний в социальных сетях. В подсчёт вошли объявления об участии Роберта Дауни-младшего, презентация актёрского состава, четыре тизера персонажей и трейлеры фильма.

В течение первых суток после выхода финальный ролик также собрал почти миллион упоминаний в социальных сетях. По этому показателю он стал вторым самым обсуждаемым кинематографическим трейлером с 2023 года.

Об этом сообщается со ссылкой на The Times of India.

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