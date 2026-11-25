25 listopada polski operator kolejowy PKP PLK ostrzega przed prawdopodobnymi dalszymi opóźnieniami pociągów i zmianami tras z powodu awarii sieci trakcyjnej na stacji „Warszawa Centralna”. Mimo że zasilanie zostało już przywrócone na trzech z czterech torów, które wcześniej były pozbawione prądu, sytuacja na kolei pozostaje skomplikowana. W przypadku części pociągów mogą nadal obowiązywać trasy objazdowe.

Wcześniej poinformowano, że po godz. 8:00 doszło do przerwy w zasilaniu sieci trakcyjnej na części torów na stacji „Warszawa Centralna”. Wówczas podano, że opóźnienia pociągów wynosiły około 30 minut.

W środę po południu spółka PKP PLK poinformowała, że o godz. 14:28 przywrócono napięcie w sieci trakcyjnej na trzech z czterech wcześniej odłączonych torów. Tor nr 5 pozostaje zamknięty.

„Ruch między stacjami „Warszawa Centralna” a „Warszawa Wschodnia” odbywa się na dwóch torach. Sytuacja się stabilizuje, jednak nadal możliwe są zmiany w rozkładzie odjazdów i opóźnienia” – poinformował operator kolejowy.

Zaznaczono, że według stanu na godz. 14:30 opóźnienia dotyczyły 177 pociągów, łącznie o ponad 5 tysięcy minut.

„Dokładne przyczyny porannej awarii sieci trakcyjnej są obecnie badane” – podkreślono w PKP PLK.

Informację tę podaje PAP.

W 17 obwodach Ukrainy pociągi podmiejskie kursują z opóźnieniami. Największe opóźnienie w stosunku do rozkładu ma pociąg na trasie Czernihów – Sławutycz: jest opóźniony o 1 godzinę i 13 minut.

Kijowska kolej miejska wznowiła ruch po alarmie, ale pociągi mają opóźnienia.

Czytaj nas na