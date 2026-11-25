25 ноября польский железнодорожный оператор PKP PLK предупреждает о возможных дальнейших задержках поездов и изменениях маршрутов из-за аварии на тяговой сети на станции «Варшава Центральная». Несмотря на то, что подача напряжения уже восстановлена на трех из четырёх путей, которые ранее были обесточены, ситуация на железной дороге остаётся сложной. Для части поездов могут и в дальнейшем применяться объездные маршруты.

Ранее стало известно, что после 8 часов произошло отключение электроснабжения в тяговой сети на части путей на станции «Варшава Центральная». Тогда сообщалось, что задержки поездов составляли около 30 минут.

В среду после обеда компания PKP PLK сообщила, что в 14:28 было восстановлено напряжение в тяговой сети на трех из четырёх ранее отключённых путях. Путь №5 остаётся закрытым.

«Движение между станциями «Варшава Центральная» и «Варшава Восточная» осуществляется по двум путям. Ситуация стабилизируется, однако и в дальнейшем возможны изменения в расписании отправлений и задержки», — сообщил железнодорожный оператор.

Отмечалось, что по состоянию на 14:30 задержки имели 177 поездов, в общей сложности более 5 тысяч минут.

«Точные причины утренней аварии на тяговой сети в настоящее время выясняются», — подчеркнули в PKP PLK.

Об этом сообщает PAP.

В 17 областях Украины пригородные поезда курсируют с задержками. Больше всего от графика отстает рейс Чернигов — Славутич: он задерживается на 1 час 13 минут.

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