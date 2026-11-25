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25 листопада польський залізничний оператор PKP PLK попереджає про ймовірні подальші затримки поїздів і зміни маршрутів через аварію тягової мережі на станції «Варшава Центральна». Попри те, що подачу напруги вже відновили на трьох із чотирьох колій, які раніше були знеструмлені, ситуація на залізниці залишається ускладненою. Для частини поїздів можуть і надалі застосовувати об’їзні маршрути.

Раніше стало відомо, що після 8-ї години сталося відключення електропостачання в тяговій мережі на частині колій на станції "Варшава Центральна". Тоді повідомлялося, що затримки поїздів становили близько 30 хвилин.

У середу після обіду компанія PKP PLK повідомила, що о 14:28 було відновлено напругу в тяговій мережі над трьома з чотирьох раніше відключених колій. Колія №5 залишається закритою.

"Рух між станціями "Варшава Центральна" та "Варшава Східна" здійснюється по двох коліях. Ситуація стабілізується, проте й надалі можливі зміни у розкладі відправлень та затримки", – повідомив залізничний оператор.

Зазначалось, що станом на 14:30 затримки мали 177 поїздів, загалом на понад 5 тисяч хвилин.

"Точні причини ранкової аварії на тяговій мережі наразі з’ясовуються", – підкреслили в PKP PLK.

Про це повідомляє PAP.

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