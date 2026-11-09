Приміські поїзди затримуються у 17 областях України

У 17 областях України приміські поїзди курсують із затримками. Найбільше від графіка відстає рейс Чернігів — Славутич: він затримується на 1 годину 13 хвилин.

Серед поїздів із найбільшими затримками:

№6851 Чернігів — Славутич — 1 год 13 хв;

№6403 Івано-Франківськ — Яремче — 56 хв;

№6413 Помічна — Одеса-Головна — 54 хв;

№6906 Київ-Пасажирський (Північна) — Ніжин — 45 хв;

№6254 Шепетівка — Козятин-1 — 44 хв;

№6110 Дніпро-Головний — Синельникове-1 — 44 хв;

№6002 Знам'янка-Пасажирська — П'ятихатки-Стикова — 39 хв;

№6015 Дніпро-Головний — П'ятихатки — 37 хв;

№6304 Чернігів — Ніжин — 33 хв;

№6513 Харків-Пасажирський — Герсеванівський — 31 хв.

Затримки також зафіксували у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. В Укрзалізниці пояснили, що деякі маршрути проходять через кілька областей. Тому в регіональних переліках один і той самий поїзд може згадуватися кілька разів.

Пасажирам радять перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію про затримки приміських і регіональних рейсів. Також перевізник попередив, що через підвищену небезпеку рух поїздів можуть тимчасово зупиняти. «Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці», — наголосили в Укрзалізниці.

У разі небезпеки пасажирам рекомендують пройти до найближчого укриття або відійти від залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів. Поїзди, рух яких зупинили через повітряну загрозу, відновлюють рейси після завершення тривоги. Про це вранці 9 листопада повідомила Укрзалізниця.

АТ «Укрзалізниця» планує детально переглянути власні протоколи безпеки після влучання російського безпілотника в перон залізничного вокзалу у Дніпрі. Метою перевірки є визначення заходів для прискорення реагування на загрози під час повітряних тривог та забезпечення обов'язкового переміщення пасажирів у безпечні місця.

Укрзалізниця станом на 29 жовтня тимчасово скоригувала графік руху деяких приміських поїздів через заплановані ремонтні роботи на коліях. Зміни стосуються розкладу низки рейсів.

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