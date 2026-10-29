Укрзалізниця змінила розклад частини приміських поїздів
Укрзалізниця станом на 29 жовтня тимчасово скоригувала графік руху деяких приміських поїздів через заплановані ремонтні роботи на коліях. Зміни стосуються розкладу низки рейсів.
Зміна розкладу 28-31 жовтня
- №6304 Жмеринка-Пас. – Вінниця відправлення о 07:45, прибуття о 08:50 (замість 07:30 та 08:35 відповідно);
- №6342 Гречани – Жмеринка-Пас. До станції Комарівці без змін, відправлення зі ст. Комарівці о 06:11 (замість 05:52), Сербинівці 06:48 – 07:00 (замість
- 06:17 – 06:18), прибуття на ст. Жмеринка о 07:35 (замість 06:53);
- №6344 Гречани – Жмеринка-Пас. відправлення о 08:27, прибуття об 11:15 (замість 08:35 та 11:12 відповідно).
Тимчасово виведені з графіка
- 31 жовтня, 2, 3 листопада №6093/6094 Черкаси – Гребінка – Черкаси;
- 2-7 листопада №6002/6003, №6004/6005 Львів – Рава-Руська – Львів.
«Просимо врахувати тимчасові зміни у графіку під час планування поїздок. Вдячні за розуміння. Детальний розклад – на сайті «Укрзалізниці». Просимо звертати увагу на розділ «Зміни руху», – йдеться у повідомленні компанії.
До цього 26 жовтня Укрзалізниця повідомила про затримки приміських поїздів та тимчасову зміну графіків.
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