Укрзалізниця змінила розклад частини приміських поїздів

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Укрзалізниця станом на 29 жовтня тимчасово скоригувала графік руху деяких приміських поїздів через заплановані ремонтні роботи на коліях. Зміни стосуються розкладу низки рейсів.

Зміна розкладу 28-31 жовтня

№6304 Жмеринка-Пас. – Вінниця відправлення о 07:45, прибуття о 08:50 (замість 07:30 та 08:35 відповідно);

№6342 Гречани – Жмеринка-Пас. До станції Комарівці без змін, відправлення зі ст. Комарівці о 06:11 (замість 05:52), Сербинівці 06:48 – 07:00 (замість

06:17 – 06:18), прибуття на ст. Жмеринка о 07:35 (замість 06:53);

№6344 Гречани – Жмеринка-Пас. відправлення о 08:27, прибуття об 11:15 (замість 08:35 та 11:12 відповідно).

Тимчасово виведені з графіка

31 жовтня, 2, 3 листопада №6093/6094 Черкаси – Гребінка – Черкаси;

2-7 листопада №6002/6003, №6004/6005 Львів – Рава-Руська – Львів.

«Просимо врахувати тимчасові зміни у графіку під час планування поїздок. Вдячні за розуміння. Детальний розклад – на сайті «Укрзалізниці». Просимо звертати увагу на розділ «Зміни руху», – йдеться у повідомленні компанії.

До цього 26 жовтня Укрзалізниця повідомила про затримки приміських поїздів та тимчасову зміну графіків.

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