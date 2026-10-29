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«Укрзализныця» изменила расписание части пригородных поездов

UA NEWS 29 Октября 2026 07:56
«Укрзализныця» изменила расписание части пригородных поездов

По состоянию на 29 октября «Укрзализныця» временно скорректировала расписание движения некоторых пригородных поездов в связи с запланированными ремонтными работами на путях. Изменения касаются расписания ряда рейсов.

 

Изменение расписания 28–31 октября

  • №6304 Жмеринка-Пас. – Винница, отправление в 07:45, прибытие в 08:50 (вместо 07:30 и 08:35 соответственно);
  • №6342 Гречаны – Жмеринка-Пас. До станции Комаровцы без изменений, отправление со ст. Комаровцы в 06:11 (вместо 05:52), Сербиновцы 06:48 – 07:00 (вместо
  • 06:17 – 06:18), прибытие на ст. Жмеринка в 07:35 (вместо 06:53);
  • №6344 Гречаны – Жмеринка-Пас. отправление в 08:27, прибытие в 11:15 (вместо 08:35 и 11:12 соответственно).

Временно исключены из расписания

  • 31 октября, 2, 3 ноября №6093/6094 Черкассы – Гребенка – Черкассы;
  • 2–7 ноября №6002/6003, №6004/6005 Львов – Рава-Русская – Львов.

«Просим учитывать временные изменения в расписании при планировании поездок. Благодарим за понимание. Подробное расписание — на сайте «Укрзализныци». Просим обращать внимание на раздел «Изменения в движении», — говорится в сообщении компании.

Ранее, 26 октября, «Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных поездов и временном изменении расписаний.

Пассажиры «Укрзализныци» могут оформить претензионный возврат билетов с выплатой полной стоимости проездных документов в случае опоздания пассажира на пересадку из-за задержки поезда

«Укрзализныця» объяснила, что делать пассажирам во время воздушной тревоги.

«Укрзализныця» разрешила заказывать буклеты вместе с билетами.

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