乌克兰铁路公司调整了部分城际列车的时刻表

截至10月29日，乌克兰铁路公司因轨道计划维修工作，暂时调整了部分城际列车的运行时刻表。此次调整涉及多趟列车的时刻表。

10月28日至31日时刻表调整

第6304次 日梅林卡-帕斯站 – 文尼察 发车时间07:45，到达时间08:50（原发车时间为07:30，到达时间为08:35）；

6342次 格雷恰尼 – 日梅林卡-帕斯站 至科马里夫齐站段时刻不变，从科马里夫齐站发车时间为06:11（原为05:52），经塞尔比尼夫齐站06:48 – 07:00（原为

06:17 – 06:18），07:35抵达日梅林卡站（原为06:53）；

第6344次列车 格雷恰尼 – 日梅林卡-帕斯站，08:27发车，11:15到达（分别替代原08:35和11:12的时刻）。

暂时从时刻表中撤出的班次

10月31日、11月2日、3日，第6093/6094次切尔卡瑟 – 格雷宾卡 – 切尔卡瑟；

11月2日至7日，第6002/6003次、第6004/6005次 利沃夫 – 拉瓦-鲁斯卡 – 利沃夫。

“请在规划行程时注意时刻表的临时调整。感谢您的理解。详细时刻表请查阅‘乌克兰铁路’官网。请关注‘运行变更’栏目，”该公司公告中写道。

此前，乌克兰铁路公司曾于10月26日发布公告，称郊区列车将出现延误且时刻表将临时调整。

若因列车延误导致乘客错过换乘，乌克兰铁路公司的乘客可申请全额退票。

乌克兰铁路公司还就空袭警报期间乘客应采取的措施进行了说明。

乌克兰铁路公司允许乘客在购买车票时一并订购书籍。

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