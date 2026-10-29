Ukrzaliznytsia zmieniła rozkład jazdy części pociągów podmiejskich

Na dzień 29 października Ukrzaliznytsia tymczasowo zmieniła rozkład jazdy niektórych pociągów podmiejskich w związku z planowanymi pracami remontowymi na torach. Zmiany dotyczą rozkładu jazdy szeregu połączeń.

Zmiana rozkładu jazdy w dniach 28–31 października

nr 6304 Żmerynka-Pas. – Winnica, odjazd o godz. 07:45, przyjazd o godz. 08:50 (zamiast odpowiednio 07:30 i 08:35);

nr 6342 Hrechany – Żmerynka-Pas. Do stacji Komarivtsi bez zmian, odjazd ze st. Komarivtsi o godz. 06:11 (zamiast 05:52), Serbyniwtsi 06:48 – 07:00 (zamiast

06:17 – 06:18), przyjazd na st. Żmerynka o godz. 07:35 (zamiast 06:53);

nr 6344 Hrechany – Żmerynka-Pas. Odjazd o godz. 08:27, przyjazd o godz. 11:15 (zamiast odpowiednio 08:35 i 11:12).

Tymczasowo wycofane z rozkładu jazdy

31 października, 2 i 3 listopada nr 6093/6094 Czerkasy – Hrebinka – Czerkasy;

2–7 listopada nr 6002/6003, nr 6004/6005 Lwów – Rawa Ruska – Lwów.

„Prosimy o uwzględnienie tymczasowych zmian w rozkładzie podczas planowania podróży. Dziękujemy za zrozumienie. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej „Ukrzaliznyci”. Prosimy o zwrócenie uwagi na sekcję „Zmiany w ruchu” – czytamy w komunikacie firmy.

Wcześniej, 26 października, Ukrzaliznytsia poinformowała o opóźnieniach pociągów podmiejskich oraz tymczasowych zmianach w rozkładach jazdy.

Pasażerowie „Ukrzaliznyci” mogą złożyć wniosek o zwrot biletów z wypłatą pełnej wartości dokumentów przewozowych w przypadku spóźnienia się pasażera na przesiadkę z powodu opóźnienia pociągu.

Ukrzaliznyca wyjaśniła, jak pasażerowie powinni postępować w przypadku alarmu lotniczego.

Ukrzaliznyca zezwoliła na zamawianie książeczek wraz z biletami.

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