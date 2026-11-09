Пригородные поезда задерживаются в 17 областях Украины

В 17 областях Украины пригородные поезда курсируют с задержками. Больше всего от графика отстает рейс Чернигов — Славутич: он задерживается на 1 час 13 минут.

Среди поездов с наибольшими задержками:

№6851 Чернигов — Славутич — 1 час 13 минут;

№6403 Ивано-Франковск — Яремче — 56 мин;

№6413 Помичная — Одесса-Главная — 54 мин;

№6906 Киев-Пассажирский (Северная) — Нежин — 45 мин;

№6254 Шепетовка — Козятин-1 — 44 мин;

№6110 Днепр-Главный — Синельниково-1 — 44 мин;

№6002 Знаменка-Пассажирская — Пятихатки-Стыковая — 39 мин;

№6015 Днепр-Главный — Пятихатки — 37 мин;

№6304 Чернигов — Нежин — 33 мин;

№6513 Харьков-Пассажирский — Герсевановский — 31 мин.

Задержки также зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В Укрзализныце пояснили, что некоторые маршруты проходят через несколько областей. Поэтому в региональных списках один и тот же поезд может упоминаться несколько раз.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию о задержках пригородных и региональных рейсов. Также перевозчик предупредил, что из-за повышенной опасности движение поездов может быть временно приостановлено. «Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте», — подчеркнули в «Укрзализныце».

В случае опасности пассажирам рекомендуют пройти к ближайшему укрытию или отойти от железнодорожной инфраструктуры не менее чем на 200 метров. Поезда, движение которых было приостановлено из-за воздушной угрозы, возобновляют рейсы после снятия тревоги. Об этом утром 9 ноября сообщила Укрзализныця.

АО «Укрзализныця» планирует детально пересмотреть собственные протоколы безопасности после попадания российского беспилотника в платформу железнодорожного вокзала в Днепре. Целью проверки является определение мер по ускорению реагирования на угрозы во время воздушных тревог и обеспечение обязательной эвакуации пассажиров в безопасные места.

По состоянию на 29 октября Укрзализныця временно скорректировала график движения некоторых пригородных поездов из-за запланированных ремонтных работ на путях. Изменения касаются расписания ряда рейсов.

Читай нас в