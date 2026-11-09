Наталья Денисенко продемонстрировала нежные образы на премьере откровенного моноспектакля

Актриса Наталья Денисенко представила новый моноспектакль «О чём молчит женщина?». Премьерный показ собрал полный зал зрителей.

Во время выступления артистка поделилась с публикой эмоциональной историей о женских переживаниях, страхах, любви и потерях. Для выхода на сцену она выбрала нежные и женственные образы в своем любимом белом цвете, которые дополнили атмосферу постановки.

На сцене Наталья появилась в роскошном белом платье-миди с пышной многослойной юбкой, объёмными полупрозрачными рукавами и воланами. Образ актриса дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуках. У Денисенко была романтическая прическа с локонами и нежный макияж.

Во время спектакля актриса также появилась в белом мини-платье-рубашке с объемными рукавами и декоративными пуговицами, а в одном из эпизодов — в длинном белом плаще-накидке свободного кроя с капюшоном, украшенным жемчугом, пайетками, бисером и цветочными аппликациями.

Все эти перевоплощения стали частью сценической истории, которую Наталька рассказывала зрителям с помощью поэзии, музыки, пластики и видеопроекций.

В основу моноспектакля легла поэзия современных украинских авторов. За привычным женским «у меня всё хорошо» Денисенко затронула важные темы, о которых часто умалчивают: материнство, детство, подростковые страхи, опыт войны, насилие, боль утрат, любовь и желание быть услышанной.

Постановка адресована не только женской аудитории, но и мужчинам, стремящимся лучше понять внутренний мир своих партнерок, матерей и дочерей.

Поздравить актрису с премьерой и поддержать её пришли друзья и коллеги: Алексей Комаровский, Анна Саливанчук, Саша Норова, Рамина Эсхакзай, Оксана Гутцайт, Александр и Инна Педан и другие.

После премьеры Наталья поделилась своими эмоциями и поблагодарила зрителей за поддержку.

«Я безмерно благодарна каждому, кто разделил со мной этот вечер! Это был невероятно тёплый, чувственный и очень важный для меня момент. Для меня этот спектакль — возможность поговорить о том, о чём мы часто молчим: о настоящих чувствах, страхах, любви и желании быть услышанными. Хочется, чтобы каждый зритель нашёл в этой истории что-то своё», — рассказала Денисенко.

Спектакль также преследует благотворительную цель. Наталька присоединилась к инициативе «Будь громкой» от ОО «Землячки». Цель сбора — обеспечить 500 украинских защитниц зимней военной формой, сшитой с учётом особенностей женской анатомии.

Уже 11 ноября Денисенко отправляется с моноспектаклем в тур по городам Украины. Выступления запланированы в Житомире (11 ноября), Ровно (12 ноября), Ужгороде (13 ноября), Львове (14 ноября), Виннице (15 ноября), Хмельницком (16 ноября), Кропивницком (19 ноября), Чернигове (21 ноября) и Днепре (26 ноября).

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