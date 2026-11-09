Nataliia Denysenko zaprezentowała delikatne stylizacje na premierze odważnego spektaklu jednoosobowego

Aktorka Natalka Denisenko zaprezentowała nowy spektakl jednoosobowy „O czym milczy kobieta?”. Premiera zgromadziła pełną salę widzów.

Podczas występu artystka podzieliła się z publicznością poruszającą opowieścią o kobiecych przeżyciach, lękach, miłości i stratach. Na scenę wyszła w delikatnych i kobiecych stylizacjach w swoim ulubionym białym kolorze, które doskonale dopełniały atmosferę spektaklu.

Na scenie Natalka pojawiła się w luksusowej białej sukience midi z bujną, wielowarstwową spódnicą, obszernymi, półprzezroczystymi rękawami i falbanami. Stylizację aktorka dopełniła białymi czółenkami na obcasie. Denisenko miała romantyczną fryzurę z lokami i delikatny makijaż.

Podczas spektaklu aktorka pojawiła się również w białej mini-sukience w stylu koszuli z obszernymi rękawami i ozdobnymi guzikami, a w jednym z epizodów — w długim białym płaszczu-pelerynie o luźnym kroju z kapturem, ozdobionym perłami, cekinami, koralikami i kwiatowymi aplikacjami.

Wszystkie te przemiany stały się częścią scenicznej opowieści, którą Natalka przedstawiała widzom za pomocą poezji, muzyki, ruchu scenicznego i projekcji wideo.

Podstawą monodramu była poezja współczesnych autorów ukraińskich. Za typowym dla kobiet stwierdzeniem „u mnie wszystko w porządku” Denisenko poruszyła ważne tematy, o których często się milczy: macierzyństwo, dzieciństwo, lęki nastolatków, doświadczenie wojny, przemoc, ból strat, miłość i pragnienie bycia wysłuchaną.

Spektakl skierowany jest nie tylko do kobiecej publiczności, ale także do mężczyzn, którzy pragną lepiej zrozumieć wewnętrzny świat swoich partnerek, matek i córek.

Aby pogratulować aktorce premiery i okazać jej wsparcie, przybyli przyjaciele i koledzy: Ołeksij Komarowski, Anna Salivanchuk, Sasha Norowa, Ramina Eskhakzay, Oksana Gutzeit, Aleksander i Inna Pedan oraz inni.

Po premierze Natalka podzieliła się swoimi emocjami i podziękowała widzom za wsparcie.

„Jestem niezmiernie wdzięczna każdemu, kto spędził ze mną ten wieczór! To była niezwykle ciepła, wzruszająca i bardzo ważna dla mnie chwila. Dla mnie ten spektakl to okazja, by porozmawiać o tym, o czym często milczymy: o prawdziwych uczuciach, lękach, miłości i pragnieniu bycia wysłuchanym. Chciałabym, aby każdy widz znalazł w tej historii coś dla siebie” – powiedziała Denisenko.

Spektakl ma również charakter charytatywny. Natalka dołączyła do inicjatywy „Bądź głośna” prowadzonej przez organizację pozarządową „Zemlyachki”. Celem zbiórki jest zapewnienie 500 ukraińskim obrończyniom zimowych mundurów wojskowych, uszytych z uwzględnieniem specyfiki kobiecej anatomii.

Już 11 listopada Denisenko wyrusza ze swoim monodramem w trasę po miastach Ukrainy. Występy zaplanowano w Żytomierzu (11 listopada), Równem (12 listopada), Użhorodzie (13 listopada), Lwowie (14 listopada), Winnicy (15 listopada), Chmielnickim (16 listopada), Kropywnickim (19 listopada), Czernihowie (21 listopada) oraz Dnieprze (26 listopada).

Nataliia Denysenko wyjaśniła, dlaczego nie wyjechała z Ukrainy podczas wojny.

Mąż Nataliki Denisenko opowiedział o ciężkiej chorobie i służbie w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Czytaj nas na