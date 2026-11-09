女演员娜塔莉娅·德尼森科推出了新独角戏《女人沉默不语的是什么？》。首演当晚，剧场座无虚席。

演出中，这位女演员与观众分享了一个充满情感的故事，讲述了女性的内心体验、恐惧、爱情与失去。登台时，她选择了自己最爱的白色系，以柔美而富有女性魅力的造型亮相，与剧作的氛围相得益彰。

娜塔莉娅身着华丽的白色中长连衣裙登台，裙身配有蓬松的多层裙摆、蓬松的半透明袖子以及荷叶边装饰。 她还搭配了一双白色高跟船鞋。德尼森科梳着浪漫的卷发，妆容淡雅。

演出期间，这位女演员还身着一件白色短款衬衫裙登场，裙子配有蓬松的袖子和装饰性纽扣， 而在其中一个场景中，她身着一件宽松剪裁的白色长斗篷，斗篷配有兜帽，并饰有珍珠、亮片、珠饰和花卉贴花。

所有这些造型转变都成为了舞台故事的一部分，娜塔莉娅通过诗歌、音乐、肢体语言和视频投影向观众讲述了这个故事。

这部独角戏以当代乌克兰作家的诗歌为基础。 在打破女性惯常的“我一切都好”表象后，德尼森科触及了那些常被沉默掩盖的重要主题：母性、童年、青春期的恐惧、战争经历、暴力、失去的痛苦、爱以及渴望被倾听的愿望。

该剧不仅面向女性观众，也面向那些渴望更好地理解伴侣、母亲和女儿内心世界的男性。

演员的朋友和同事们纷纷前来祝贺首演并给予支持，包括：阿列克谢·科马罗夫斯基、安娜·萨利万丘克、 萨沙·诺罗娃、拉米娜·埃斯哈克扎伊、奥克萨娜·古茨扎伊特、亚历山大与因娜·佩丹等人。

首映结束后，娜塔莉娅分享了她的感想，并感谢观众的支持。

“我由衷感谢每一位与我共度这个夜晚的人！这对我来说是一个无比温暖、动人且意义非凡的时刻。 对我来说，这部剧提供了一个机会，让我们谈论那些我们常常保持沉默的话题：真实的情感、恐惧、爱，以及被倾听的渴望。希望每位观众都能在这个故事中找到属于自己的共鸣，”德尼森科说道。

该剧还具有慈善目的。娜塔莉娅加入了非政府组织“Zemlyachki”发起的“大声说出来”倡议。 筹款目标是为500名乌克兰女战士提供冬季军装，这些军装的剪裁充分考虑了女性解剖结构的特殊性。

11月11日，德尼森科将带着这部独角戏开启乌克兰各地巡演。 演出计划在日托米尔（11月11日）、里夫内（11月12日）、乌日戈罗德（11月13日）、利沃夫（11月14日）、文尼察（11月15日）、赫梅利尼茨基（11月16日）、 克罗皮夫尼茨基（11月19日）、切尔尼戈夫（11月21日）和第聂伯（11月26日）。

娜塔莉卡·德尼森科解释了为何在战争期间没有离开乌克兰。

娜塔莉娅·德尼森科的丈夫讲述了自己罹患重病以及在乌克兰武装部队服役的经历。

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