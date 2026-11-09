Украинские военные укрепляют позиции Киева перед переговорами — Зеленский

9 ноября во время заседания штаба главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый доложил о ситуации на фронте и позициях украинских военных.

Президент Владимир Зеленский отметил, что успехи ВСУ помогают Украине укреплять свои позиции на переговорах. По его словам, каждое выполненное боевое задание и успешная оборонная операция, приносящая результат, укрепляют государство.

Глава государства также сообщил, что в последние дни украинские военные демонстрируют рекордные результаты по уничтожению российских оккупантов. Россия несет наибольшие потери на фронте как по суточным, так и по недельным показателям. Кроме того, Украина продолжает наносить удары по российским объектам на большом расстоянии.

Зеленский подчеркнул, что Украина дает отпор российской агрессии и показывает, что войну необходимо завершить. По его словам, Россия сама может прекратить боевые действия, и Соединенные Штаты должны убеждать ее сделать это.