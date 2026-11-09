9 listopada podczas posiedzenia sztabu głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy złożył sprawozdanie na temat sytuacji na froncie oraz pozycji ukraińskich żołnierzy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy pomagają Ukrainie umacniać swoją pozycję w negocjacjach. Jak powiedział, każde wykonane zadanie bojowe i udana operacja obronna, która przynosi rezultaty, wzmacniają państwo.

Głowa państwa poinformowała również, że w ostatnich dniach ukraińskie siły zbrojne osiągają rekordowe wyniki w niszczeniu rosyjskich okupantów. Rosja ponosi największe straty na froncie zarówno w ujęciu dobowym, jak i tygodniowym. Ponadto Ukraina nadal zadaje ciosy rosyjskim obiektom z dużej odległości.

Zełenski podkreślił, że Ukraina stawia opór rosyjskiej agresji i pokazuje, że wojnę należy zakończyć. Według niego Rosja sama może zaprzestać działań wojennych, a Stany Zjednoczone powinny ją do tego przekonać.