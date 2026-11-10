Католические именины 10 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

10 ноября католическая церковь чтит память папы Льва Великого, святого Андрея Авеллино и других святых. С этим днём связаны мужские имена Лев, Андрей, Деметрий, Тиберий, Трифон и Юст, а также женские — Нимфа, Трифена, Трифоса и Теоктиста. В разных странах в календари именинов добавляют и местные формы имен, поэтому список может быть значительно шире.

В католической традиции именины связывают с днем памяти святого, в честь которого назвали человека. 10 ноября в церковном календаре упоминаются несколько святых, чьи имена впоследствии стали частью европейских календарей именины. Среди них есть как хорошо знакомые украинцам имена, так и редкие варианты, имеющие древние греческие, латинские и кельтские корни.

Женские имена 10 ноября

Нимфа — имя греческого происхождения. Оно связано со словом nymphe, которое означает «невеста», «молодая женщина». В древнегреческой мифологии так называли женских духов природы, олицетворявших красоту и жизненную силу.

Трифена — имя греческого происхождения. Его связывают со словом tryphē, которое означает «роскошь», «изысканность» или «нежность». В христианской традиции упоминается святая Трифена.

Трифоса — также имеет древнегреческие корни. Значение имени связывают с понятиями нежности, утончённости и роскоши. Трифоса упоминается в христианской традиции наряду со святой Трифеной.

Теоктиста — имя греческого происхождения. Оно состоит из слов, означающих «Бог» и «созданная», поэтому его переводят как «созданная Богом» или «Божье творение». В католическом календаре 10 ноября поминают святую Теоктисту из Лесбоса.

Лена — сокращённая форма имени Елена, распространённая во многих европейских странах. Имя Елена имеет древнегреческое происхождение. Его традиционно связывают со значениями «светлая», «сияющая» или «факел».

Нелли — имя, которое в разных странах используют как самостоятельную форму или сокращение от Элеоноры, Елены или Корнелии. Из-за разного происхождения его значение зависит от полной формы. Если оно происходит от Елены, его связывают со светом и сиянием.

Мартина — женская форма латинского имени Мартин. Оно происходит от родового имени Martinus, связанного с римским богом Марсом. Поэтому значение имени часто передают как «посвящённая Марсу» или «воинственная».

Мужские имена 10 ноября

Лев — имя латинского и греческого происхождения. Оно буквально означает «лев» и ассоциируется с силой, смелостью и достоинством. 10 ноября католическая церковь чтит память папы Льва Великого, одного из самых известных церковных деятелей V века.

Андрей — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова andreios, которое означает «мужественный», «отважный». В этот день поминают святого Андрея Авеллино — священника из ордена театинцев.

Деметрий — имя греческого происхождения. Оно связано с именем богини Деметры и означает «посвящённый Деметре» или «тот, кто принадлежит Деметре». В церковных календарях 10 ноября поминают святого Деметрия.

Тиберий — древнеримское имя, которое происходит от названия реки Тибр в Италии. Его значение можно передать как «тот, кто родом из Тибра» или «связанный с Тибром». В этот день почитают святого Тиберия.

Трифон — имя греческого происхождения. Его связывают со словом tryphē — «роскошь», «изысканность» или «наслаждение». В католическом календаре 10 ноября поминают святого Трифона.

Юст — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова iustus, означающего «справедливый», «праведный». В этот день поминают святого Юста Кентерберийского.

Бавдолин — редкое имя, имеющее итальянскую форму Baudolino. Оно связано со святым Бавдолином, которого почитают 10 ноября в Италии. Точное происхождение и значение имени не имеют общепринятого объяснения.

Элеат — имя кельтского происхождения, связанное со святым Элеатом, почитаемым в Уэльсе. Его история уходит корнями в раннее средневековье, а точное значение имени до конца не установлено.

Аэд — древнее ирландское имя. Его связывают с кельтским словом, означающим «огонь». 10 ноября поминают святого Аэда Мак-Брика, епископа из Ирландии.

Герембальд — древнее германское имя. Его составляющие связывают со словами, означающими «копьё» и «смелый» или «отважный». В католических списках святых в этот день поминают святого Герембальда.

Монитор — редкое имя латинского происхождения. Оно связано со словом monitor, которое означает «тот, кто напоминает», «советник» или «наставник». В календаре святых 10 ноября упоминается святой Монитор, епископ Орлеанский.

Баудолин — ещё одна форма имени Бавдолин, которую можно встретить в европейских календарях. Оно связано со святым покровителем итальянского города Алессандрия.

Что такое День ангела и как его отмечают

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого назвали человека. В католической традиции святого считают небесным покровителем, к которому можно обращаться с молитвой и просьбой о поддержке. Обычно в этот день верующие посещают храм, участвуют в богослужении, молятся и благодарят своего небесного покровителя. Также именины можно провести в кругу семьи или встретиться с друзьями. Главное — уделить внимание человеку и напомнить ему о важности этого дня.

Поздравляя именинника, можно пожелать здоровья, мира, любви, душевной силы и Божьего благословения. А ещё — поддержки близких, осуществления замыслов и как можно больше поводов для радости.

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