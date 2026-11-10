Депутата Ирину Никорак проверяют на причастность к ДТП во Львовской области
Правоохранительные органы выясняют возможную причастность народного депутата от партии «Европейская солидарность» Ирины Никорак к аварии, произошедшей 31 октября на трассе Мукачево — Львов.
По информации издания «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, видеорегистратор одного из участников ДТП зафиксировал Audi Q8, принадлежащий депутату.
По версии журналистов, автомобиль во время обгона нескольких машин пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.
Сообщается, что Audi покинул место аварии, а остальные участники получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время правоохранители проверяют, находилась ли сама Никорак за рулем. По данным издания, записи камер наблюдения предварительно указывают на это.
В то же время полиция Львовской области официально сообщила о ДТП вблизи села Ланы, в котором пострадали двое пассажиров Volkswagen Jetta. В сообщении правоохранителей не упоминаются ни Audi Q8, ни народный депутат.
Источник: Информатор
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