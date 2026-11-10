Funkcjonariusze organów ścigania badają ewentualny udział posłanki z partii „Europejska Solidarność” Iryny Nikorak w wypadku, który miał miejsce 31 października na trasie Mukaczewo – Lwów.

Według informacji podanych przez serwis „Informator”, powołującego się na źródła w organach ścigania, kamera rejestrująca jednego z uczestników wypadku uchwyciła samochód marki Audi Q8, należący do posłanki.

Według dziennikarzy samochód podczas wyprzedzania kilku pojazdów przekroczył ciągłą linię i wjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym doszło do zderzenia.

Podano, że Audi opuściło miejsce wypadku, a pozostali uczestnicy odnieśli obrażenia i zostali hospitalizowani. Obecnie organy ścigania sprawdzają, czy sama Nikorak siedziała za kierownicą. Według danych gazety, nagrania z kamer monitoringu wstępnie na to wskazują.

Jednocześnie policja obwodu lwowskiego oficjalnie poinformowała o wypadku drogowym w pobliżu wsi Lany, w którym rannych zostało dwóch pasażerów Volkswagena Jetta. W komunikacie organów ścigania nie wspomniano ani o Audi Q8, ani o posłance.

Źródło: Informator

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