Pokazywał intymne części ciała operatorom Sense Bank: mieszkaniec Sumy stanął przed sądem

Mieszkaniec Sum, który eksponował swoje narządy płciowe podczas rozmów wideo z pracownikami Sense Bank, został skazany na rok nadzoru kuratorskiego. Ponadto mężczyzna ma zapłacić 12,7 tys. hrywien za przeprowadzenie ekspertyz nagrań wideo.

Jak wynika z akt sprawy, rano 8 marca bieżącego roku mieszkaniec Sum nawiązał połączenie wideo w aplikacji mobilnej „Sense Bank” i „zaraz po nawiązaniu połączenia wideo z operatorem SA „Sense Bank” pokazał swoje narządy płciowe, a następnie na ekranie wykonywał czynności mające na celu własną satysfakcję seksualną z wykorzystaniem swoich narządów płciowych”.

Minutę po pierwszej rozmowie wideo mężczyzna nawiązał kolejną, powtarzając swoje działania. Sąd uznał je za przestępstwo „przeciwko moralności oraz wolności i nietykalności seksualnej człowieka”.

Prawdopodobnie w banku zachowały się nagrania tych rozmów, ponieważ zostały one przekazane do ekspertyzy sądowo-artystycznej, która stwierdziła, że materiał przedstawiony na nagraniu ma charakter pornograficzny. W związku z tym mieszkańcowi Sumy postawiono zarzut naruszenia części 1 artykułu 301 Kodeksu karnego.

Oskarżony podczas posiedzenia przygotowawczego przyznał się do winy. Zawarł również ugodę z organami śledczymi dotyczącą przyznania się do winy. Sąd zatwierdził tę ugodę.

W ramach ugody mężczyzna został uznany za winnego i skazany na 1 rok nadzoru kuratorskiego.

W szczególności mężczyzna ma obowiązek okresowo zgłaszać się do uprawnionego organu ds. kuratorów sądowych, informować ten organ o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub nauki, a także nie opuszczać Ukrainy bez zgody uprawnionego organu.

Dowody rzeczowe w sprawie, w szczególności telefon marki Motorola, za pomocą którego mężczyzna przeprowadzał wideorozmowę, oraz karta SIM operatora „Vodafone”, zostały zwrócone oskarżonemu.

Ponadto na jego rzecz nałożono koszty związane z powołaniem biegłych w wysokości 12,7 tys. hrywien.

Odpowiednią decyzję wydał Sąd Rejonowy w Zarecznym w Sumach, jak wynika z Rejestru Sądowego.

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