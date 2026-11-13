向Sense Bank的客服人员展示私处：一名苏梅尔市男子出庭受审

一名苏姆市居民因在与Sense Bank员工进行视频通话时暴露生殖器，被判处一年缓刑。此外，该男子还需支付1.27万格里夫纳的视频录像鉴定费。

据案卷记载，今年3月8日早晨，该苏梅市居民通过“Sense Bank”移动应用发起视频通话，并 “一与‘Sense Bank’股份公司的客服建立视频连接，便立即暴露了自己的生殖器，随后在视频中对自己的生殖器进行自慰以寻求性满足”。

首次视频通话结束后一分钟，该男子又拨打了一通电话，并重复了上述行为。法院将这些行为定性为“违反公序良俗及侵犯人身性自由和性不可侵犯权”的犯罪。

银行很可能保留了这些通话的记录，因为这些记录已被移交至司法艺术鉴定机构进行鉴定，该机构得出结论认为，视频中显示的内容属于色情性质。 因此，这名苏梅尔市男子被指控违反了《刑法》第301条第1款。

被告在庭前准备会议上承认了罪行。此外，他还与调查机关达成了认罪协议。法院批准了该协议。

根据该协议，该男子被认定有罪，并被判处1年缓刑。

具体而言，该男子须定期向缓刑主管机关报到，向该机关报告其居住地、工作或学习地点的变更，且未经主管机关同意不得离开乌克兰。

本案的物证，特别是该男子用于进行视频通话的摩托罗拉手机和“沃达丰”SIM卡，已归还给被告。

此外，还向其追缴了1.27万格里夫纳的专家鉴定费用。

据法院登记册显示，苏梅市扎雷奇内区法院作出了相应裁决。

乌克兰内阁已终止Sense Bank监事会主席的职权。

乌克兰国家银行（NBU）透露，正在对Sense Bank用于向最高反腐败法院（VAKS）提供担保的资金进行核查。

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