Показывал интимные части тела операторам Sense Bank: житель Сум предстал перед судом

Житель Сум, который демонстрировал свои половые органы во время видеозвонков с сотрудниками Sense Bank, был приговорен к одному году пробационного надзора. Кроме того, мужчина должен выплатить 12,7 тыс. грн за проведение экспертиз видеозаписей.

Как отмечается в материалах дела, утром 8 марта этого года житель Сум позвонил в видеочат в мобильном приложении «Сенс Банка» и «сразу же при подключении видеосвязи с оператором АО «Сенс банк» продемонстрировал свой половой орган, а впоследствии на видео совершал действия для собственного удовлетворения со своим половым органом».

Через минуту после первого видеозвонка мужчина совершил ещё один, повторив свои действия. Суд квалифицировал их как преступление «против нравственности, половой свободы и половой неприкосновенности человека».

Вероятно, в банке сохранились записи этих звонков, ведь их передали на судебно-искусствоведческую экспертизу, которая пришла к выводу, что изображенное на видео является материалом порнографического характера. В связи с этим сумчанину инкриминировали нарушение части 1 статьи 301 Уголовного кодекса.

Обвиняемый во время подготовительного судебного заседания признал себя виновным. Также он заключил соглашение со следствием о признании вины. Суд его утвердил.

В рамках соглашения мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 1 года пробационного надзора.

В частности, мужчина должен периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать этому органу об изменении своего места жительства, работы или учебы, а также не выезжать из Украины без согласования с уполномоченным органом.

Вещественные доказательства по делу, в частности телефон Motorola, с помощью которого мужчина совершал видеозвонок, и SIM-карту «Водафон», вернули обвиняемому.

Также с него взыскали расходы на привлечение экспертов в размере 12,7 тыс. грн.

Соответствующее решение принял Заречный районный суд города Сумы, говорится в Судебном реестре.

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