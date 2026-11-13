В Киеве не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год
КГГА не принимала отдельных решений о переносе рабочих дней на период новогодних праздников.
Сотрудники городской администрации будут работать по обычному графику, при необходимости будут организовывать дежурства.
В то же время коммунальные предприятия и учреждения могут самостоятельно устанавливать график работы персонала на праздничные дни.
В КГГА напомнили, что во время военного положения праздничные дни не являются автоматически выходными, а правило переноса выходного дня, если он совпадает с праздником, не действует.
Источник: РБК-Украина
В школах Каменца-Подольского осенние каникулы, которые должны были начаться в конце октября, перенесли на декабрь. В городском совете такое решение объяснили необходимостью более рационального использования энергоресурсов.