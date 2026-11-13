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Новости Украина

В Киеве не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год

UA NEWS 13 Ноября 2026 18:47
В Киеве не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год

КГГА не принимала отдельных решений о переносе рабочих дней на период новогодних праздников. 

Сотрудники городской администрации будут работать по обычному графику, при необходимости будут организовывать дежурства.

В то же время коммунальные предприятия и учреждения могут самостоятельно устанавливать график работы персонала на праздничные дни.

В КГГА напомнили, что во время военного положения праздничные дни не являются автоматически выходными, а правило переноса выходного дня, если он совпадает с праздником, не действует.

Источник: РБК-Украина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий возвращение официальных выходных дней в дни государственных праздников, отмененных на период действия военного положения.
 

В школах Каменца-Подольского осенние каникулы, которые должны были начаться в конце октября, перенесли на декабрь. В городском совете такое решение объяснили необходимостью более рационального использования энергоресурсов.

 

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