У Кам’янці-Подільському осінні канікули перенесли на грудень

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У школах Кам’янця-Подільського осінні канікули, які мали розпочатися наприкінці жовтня, перенесли на грудень. У міській раді таке рішення пояснили необхідністю раціональніше використовувати енергоресурси.

«У закладах загальної середньої освіти Кам’янець-Подільської міської територіальної громади ухвалили рішення про перенесення осінніх канікул на 14 грудня. Таке рішення зумовлене необхідністю раціонального використання енергоресурсів, забезпечення стабільного освітнього процесу та врахування поточної безпекової ситуації», – зазначив міський голова Михайло Посітко.

За його словами, перенесення канікул дасть змогу використати сприятливі погодні умови жовтня та листопада для навчання, а також зменшити споживання теплової й електричної енергії під час зимового похолодання.

У жовтні та листопаді школярі навчатимуться у звичному режимі за затвердженими розкладами.

Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомила пресслужба міської ради.

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