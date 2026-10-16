В Каменце-Подольском осенние каникулы перенесли на декабрь

В школах Каменец-Подольского осенние каникулы, которые должны были начаться в конце октября, перенесли на декабрь. В городском совете такое решение объяснили необходимостью более рационального использования энергоресурсов.

«В учреждениях общего среднего образования Каменец-Подольской городской территориальной общины принято решение о переносе осенних каникул на 14 декабря. Такое решение обусловлено необходимостью рационального использования энергоресурсов, обеспечения стабильного образовательного процесса и учета текущей ситуации с безопасностью», — отметил городской голова Михаил Поситко.

По его словам, перенос каникул позволит использовать благоприятные погодные условия октября и ноября для обучения, а также сократить потребление тепловой и электрической энергии во время зимнего похолодания.

В октябре и ноябре школьники будут учиться в обычном режиме по утвержденным расписаниям.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила пресс-служба городского совета.

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