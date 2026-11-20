В четверг, 19 ноября 2026 года, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение со следствием по делу о взяточничестве в связи с содействием строительству жилого комплекса в Луцке. Бывшего депутата горсовета Николая Федика признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком. Также у него конфискуют 500 тысяч гривен.

О решении суда 20 ноября сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как уточнило «Суспильне Луцк», приговор получил бывший председатель фракции ВО «Свобода» в Луцком городском совете Николай Федик. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. По информации САП, судья ВАКС утвердила соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и бывшим депутатом. Федик обязался дать обличительные показания в отношении других лиц, причастных к этому делу.

Суд признал его виновным по частям 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды. Согласно приговору, ему назначили восемь лет лишения свободы. Кроме того, в течение трех лет он не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Также суд постановил конфисковать у экс-депутата 500 тысяч гривен. В то же время отбывать назначенные восемь лет в тюрьме ему не придется: суд освободил Федика от основного наказания с испытательным сроком и установил трехлетний испытательный срок. На этот период на него возложили определенные судом обязанности.

В чем суть дела о взятках в Луцке

Уголовное производство касается возможного получения взяток за содействие в строительстве многоквартирного жилого комплекса в Луцке. По версии следствия, группа депутатов Луцкого городского и Волынского областного советов требовала у бывшего народного депутата 140 тысяч долларов. По данным правоохранительных органов, деньги должны были быть переданы за помощь в принятии решений, необходимых для строительства. Из общей суммы 110 тысяч долларов, по версии следствия, предназначались фигурантам дела, а еще 30 тысяч — двум руководителям депутатских фракций горсовета.

В деле фигурировали, в частности, бывшие председатели фракций Луцкого горсовета Николай Федик и Роман Бондарук. Оба получили уведомления о подозрении в связи с этим делом. Федику в начале января 2026 года избрали меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн, а Бондаруку о подозрении сообщили в апреле. Впоследствии круг подозреваемых расширился. По данным САП и НАБУ, в деле также фигурируют депутаты Волынского областного совета и другие лица. В то же время приговор Николаю Федику касается именно его действий и не означает автоматического признания виновными других фигурантов.

Николай Федик сложил депутатские полномочия в августе 2026 года. Нынешний приговор стал результатом соглашения со следствием: экс-депутат признал вину и согласился дать показания в отношении других участников дела. Об этом сообщило «Суспильне Луцк».

Высший совет правосудия 19 ноября 2026 года временно отстранил от осуществления правосудия председателя одного из районных судов Одесской области в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Соответствующее решение принято по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В городе Шаргород Винницкой области правоохранители уличили директора автошколы и администратора территориального сервисного центра МВД в получении 15 000 гривен неправомерной выгоды за успешную сдачу практического экзамена по вождению.

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