Специализированная антикоррупционная прокуратура готовится предъявить подозрение Егору Буркину, известному под прозвищем «Мексиканец». По данным правоохранительных органов, он возглавляет российский наркосиндикат «Химпром». В настоящее время следователи выясняют, куда направить документы, поскольку Буркин не проживает в Украине и лишен украинского гражданства.

О подготовке уведомления о подозрении 20 ноября сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Он общался с журналистами вместе с директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом.

По словам Клименко, антикоррупционные органы уже обратились с запросами в Министерство иностранных дел и другие ведомства. Они пытаются установить, куда можно отправить текст подозрения Буркину. «Мы готовимся вручить это подозрение. Сейчас мы направили запросы в МИД и другие ведомства, чтобы установить, куда отправить текст подозрения», — сказал руководитель САП. Он пояснил, что Буркин не проживает в Украине, а его последний известный адрес проживания отсутствует. Кроме того, мужчина лишен украинского гражданства.

В САП хотят правильно оформить все документы и соблюсти процедуру вручения подозрения. Это необходимо, чтобы защита не смогла обжаловать его из-за нарушения порядка уведомления.

Что известно о деле «Химпрома»

Имя Егора Буркина фигурирует в деле российского наркосиндиката «Химпром». В Украине также расследуют деятельность сети мошеннических колл-центров, которые, по данным следствия, были связаны с этой группировкой. 4 ноября НАБУ и САП сообщили о раскрытии схемы, по которой высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов могли получать неправомерную выгоду за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

По версии следствия, к этой деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды. После начала расследования в правоохранительных органах произошли кадровые изменения. В Национальной полиции отстранили от исполнения обязанностей на время служебного расследования полицейских, в отношении которых НАБУ проводило процессуальные действия. Глава СБУ Александр Поклад также уволил двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые стали фигурантами расследования.

Кого уже взяли под стражу по делу «Карфаген»

5 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову. Его поместили под стражу, но предусмотрели возможность освобождения под залог в размере 15 млн грн. Еще одного фигуранта дела — Виталия Рыбалка — суд также взял под стражу. В его случае залог не устанавливался.

Под стражей оказался и бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука. Суд определил для него залог в размере 65 млн грн. 13 ноября за Дуку внесли деньги, после чего он вышел из СИЗО. Позже, на втором этапе операции, правоохранители сообщили о подозрениях ещё пяти участникам новой преступной организации. По данным следствия, в неё могли входить не менее 12 человек.

Как разворачивалась операция «Карфаген»

Расследование возможной коррупционной схемы НАБУ и САП проводят в рамках операции «Карфаген». О разоблачении преступной организации антикоррупционные органы заявили еще 4 сентября. По версии следствия, группировка систематически получала взятки от мошеннических колл-центров, а полученные деньги отмывала. За беспрепятственную работу таких центров, которые обманывали украинцев и иностранцев, организаторы могли платить должностным лицам правоохранительных органов.

Тогда о подозрении сообщили, в частности, заместителю руководителя Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве. Следствие считает, что он создал преступную группировку в середине 2025 года и привлек к ней действующих прокуроров и приближенных к ним лиц. По данным НАБУ, участники группы вымогали деньги за то, чтобы не препятствовать работе теневых колл-центров. Эти центры, как утверждают правоохранители, массово обманывали людей в Украине и за рубежом.

После задержания сотрудников Офиса генпрокурора Руслан Кравченко подал в отставку. 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об его освобождении от должности генерального прокурора. Теперь следствие готовится вручить подозрение предполагаемому руководителю «Химпрома» Егору Буркину. В то же время в САП отмечают, что сначала необходимо установить надлежащий порядок передачи документов, чтобы процедура соответствовала требованиям закона.

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Чехии, Латвии и Литвы завершили международную спецоперацию «Connect», направленную на ликвидацию транснациональной сети мошеннических колл-центров. В рамках расследования 16 лицам было предъявлено подозрение, а 39 человек были экстрадированы по запросам иностранных правоохранительных органов.

Президент Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Среди главных тем беседы — расследование дел, связанных с деятельностью группировки «Химпром». Глава государства заявил, что эта история должна завершиться справедливым наказанием всех причастных к преступной деятельности.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что разоблаченный в 2018 году наркосиндикат «Химпром» был полностью ликвидирован во время его пребывания в должности, а его руководство находилось под стражей, однако после смены главы ГПУ фигурантов освободили.

Главарь российского наркосиндиката «Химпром» Егор Буркин по прозвищу «Мексиканец» обсуждал возможность подкупа тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко через его окружение. Таким образом участники группировки хотели не допустить введения запрета на химические формулы, которые использовались для изготовления наркотических веществ.

Участники наркогруппировки «Химпром» планировали зарабатывать в Киеве до полумиллиона долларов в неделю. Для этого они хотели воспользоваться лазейками в законодательстве, которые позволяли изменять химическую формулу синтетического каннабиноида и продавать его под видом сувенирной продукции. Об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко, который также рассказал об угрозах в свой адрес и давлении на руководство правоохранительных органов.

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