Государственное бюро расследований возбудило три уголовных дела, связанных с образованием главы Национального банка Андрея Пышного.

Об этом заявил бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, дела касаются возможного подделывания документа об образовании, его использования для занятия руководящих должностей, а также вероятного незаконного получения около 24 млн грн зарплаты в НБУ.

Основанием для регистрации производств стало постановление Шевченковского районного суда Киева от 5 августа 2026 года. Речь идет о возможных нарушениях по статьям о подделке документов и мошенничестве.

Данилишин также раскритиковал работу Пишного на посту главы НБУ, в частности политику в отношении депозитных сертификатов, кадровые решения и ситуацию вокруг «Сенс Банка».

Сам Пышный ранее заявлял, что не собирается покидать свой пост. Также он отрицал нарушения и отмечал, что во время обыска НАБУ в его кабинете не нашли доказательств противоправной деятельности.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о проведении обыска в автомобиле Hyundai Staria, которым пользуется глава Национального банка Украины Андрей Пишный. Автомобиль принадлежит НБУ.

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Ранее 21 октября народный депутат Ярослав Железняк предположил, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пышного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнефтехим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

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