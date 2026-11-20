Państwowe Biuro Śledcze wszczęło trzy postępowania karne związane z wykształceniem prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego.

Poinformował o tym były przewodniczący Rady NBU Bogdan Danylyshyn.

Według niego sprawy dotyczą możliwego sfałszowania dokumentu potwierdzającego wykształcenie, wykorzystania go do objęcia stanowisk kierowniczych, a także prawdopodobnego nielegalnego uzyskania około 24 mln hrywien wynagrodzenia w NBU.

Podstawą do wszczęcia postępowań była uchwała Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie z dnia 5 sierpnia 2026 roku. Chodzi o możliwe naruszenia przepisów dotyczących fałszowania dokumentów i oszustwa.

Danilyshyn skrytykował również działalność Pyshnego na stanowisku prezesa NBU, w szczególności politykę dotyczącą certyfikatów depozytowych, decyzje kadrowe oraz sytuację wokół „Sens Banku”.

Sam Pyszny oświadczył wcześniej, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Zaprzeczył również zarzutom i zaznaczył, że podczas przeszukania przeprowadzonego przez NABU w jego gabinecie nie znaleziono dowodów na prowadzenie działalności niezgodnej z prawem.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zwróciło się do Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie przeszukania w samochodzie marki Hyundai Staria, z którego korzysta prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj. Samochód należy do NBU.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Banku Narodowego 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałe szczegóły nie są ujawniane w interesie śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji związanej z przedsiębiorstwami „Karpatnaftochim” i „Sens Bank”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Veselego do banku.

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