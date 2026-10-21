НАБУ підтвердило обшуки у приміщенні Нацбанку та у одного зі співробітників

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21 жовтня НАБУ офіційно підтвердило проведення обшуків у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. У відомстві наголосили, що наразі нікого не затримували й нікому не повідомляли про підозру.

За інформацією НАБУ, слідчі дії проводять детективи бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У відомстві зазначили, що обшуки санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші подробиці справи наразі не розголошують. У НАБУ пояснили, що це необхідно для збереження таємниці досудового розслідування.

Раніше нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Нацбанку Андрія Пишного.

Нагадаємо, Пишний заперечив, що впливав на кадрові рішення у Сенс Банку.

Пишний підбив підсумки участі НБУ у зборах МВФ, де виступали представники Росії.

Нагадаємо, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провела розмову з головою Національного банку України Андрієм Пишним та підтвердила непохитну підтримку України з боку фонду.

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