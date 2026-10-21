НАБУ подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка и у одного из сотрудников

21 октября НАБУ официально подтвердило проведение обысков в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент никого не задерживали и никому не предъявляли подозрение.

По информации НАБУ, следственные действия проводят детективы бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В ведомстве отметили, что обыски санкционированы и проводятся в соответствии с действующим законодательством.

Другие подробности дела пока не разглашаются. В НАБУ пояснили, что это необходимо для сохранения тайны досудебного расследования.

Ранее народный депутат Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски в кабинете главы Нацбанка Андрея Пишного.

Напомним, Пышный опроверг, что влиял на кадровые решения в «Сенс Банке».

Пишный подвел итоги участия НБУ в собрании МВФ, где выступали представители России.

Напомним, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провела беседу с главой Национального банка Украины Андреем Пишным и подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны фонда.

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