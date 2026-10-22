Видео: пограничники обнаружили десять уклонистов в грузовике с молоком

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда остановили грузовик, которым управлял 40-летний гражданин Молдовы, пытавшийся незаконно вывезти за границу десять украинцев. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Водитель утверждал, что перевозит поддоны с молоком, а полуприцеп был опломбирован под таможенным обеспечением. Во время досмотра среди поддонов правоохранители обнаружили мужчин из разных областей, которые заплатили за поездку от 3 до 15 тысяч долларов США и поддерживали связь с водителем через радиостанцию.

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Пассажиры привлечены к административной ответственности, а иностранцу объявлено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

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