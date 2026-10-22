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Film: straż graniczna znalazła dziesięciu uciekinierów w ciężarówce przewożącej mleko

UA NEWS 22 października 2026 17:41
Film: straż graniczna znalazła dziesięciu uciekinierów w ciężarówce przewożącej mleko

Funkcjonariusze z oddziału straży granicznej w Mohyliwie Podolskim zatrzymali ciężarówkę prowadzoną przez 40-letniego obywatela Mołdawii, który próbował nielegalnie wywieźć za granicę dziesięciu Ukraińców. Poinformowała o tym Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Kierowca twierdził, że przewozi palety z mlekiem, a naczepa była zaplombowana zgodnie z wymogami celnymi. Podczas kontroli wśród palet funkcjonariusze znaleźli mężczyzn z różnych regionów, którzy zapłacili za przejazd od 3 do 15 tysięcy dolarów amerykańskich i utrzymywali kontakt z kierowcą za pośrednictwem radiostacji

Pasażerowie zostali pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej, a obcokrajowcowi postawiono zarzut na podstawie artykułu 332 Kodeksu karnego Ukrainy.

Informację tę podała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policja Narodowa ujawniły 8 schematów uchylania się od mobilizacji w różnych regionach.

W obwodzie rówieńskim uczeń za 3 tysiące dolarów przewoził osoby uchylające się od służby do granicy z Białorusią.

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