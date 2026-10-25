Przywrócenie działania łączności satelitarnej Starlink z prędkością niezbędną dla ukraińskich sił zbrojnych udało się zapewnić między innymi dzięki rozgłosowi. Publiczność i otwarte stanowisko podczas dialogu z międzynarodowymi partnerami okazały się skuteczną taktyką – stwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zniesienie ograniczeń dotyczących działania Starlink, a także przywrócenie pełnej wymiany danych wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki udało się osiągnąć w wyniku spotkania w Oslo delegacji Ukrainy, USA i europejskich sojuszników. Negocjacje towarzyszyły dyskusjom na temat trzech kluczowych wyzwań: niedoboru środków obrony przeciwlotniczej, ograniczeń w działaniu Starlink oraz dostępu do amerykańskich danych wywiadowczych.

Obecnie kwestie dotyczące wywiadu i łączności satelitarnej zostały całkowicie rozwiązane, a stan na poranek 24 października prędkość Starlink wynosi 420 km/h, a także odbywa się wymiana danych dotyczących rosyjskich ataków balistycznych. Jedyną nierozwiązaną kwestią w dialogu z sojusznikami pozostaje uzupełnienie braków w środkach obrony przeciwlotniczej.

Źródło: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Wcześniej Musk oświadczył, że firma SpaceX obniżyła prędkość Starlink z powodu rzekomego wykorzystywania przez ukraińskie siły zbrojne tej cywilnej usługi komercyjnej do przeprowadzania ataków ofensywnych za pomocą dronów, co jest sprzeczne z zasadami. Musk stwierdził również, że łączność satelitarna Starlink powinna pozostać projektem cywilnym i nie powinna być wykorzystywana do bezpośrednich ataków ofensywnych, ponieważ stwarza to ryzyko zniszczenia satelitów przez Rosję.

Tymczasem Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania sieci Starlink z prędkością ponad 400 km/h.

Czytaj nas na