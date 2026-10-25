Зеленский рассказал, как удалось разблокировать Starlink

Восстановление работы спутниковой связи Starlink на необходимой для украинских сил скорости удалось обеспечить, в том числе, благодаря широкому резонансу. Публичность и открытая позиция в ходе диалога с международными партнерами сыграли роль эффективной тактики, заявил президент Владимир Зеленский.

Снять ограничения на работу Starlink, а также восстановить полноценный обмен разведывательными данными с Соединенными Штатами Америки удалось по итогам встречи в Осло делегаций Украины, США и европейских союзников. Переговоры сопровождались обсуждением трех ключевых проблем: дефицита противовоздушной обороны, ограничений на работу Starlink и доступа к американским разведданным.

В настоящее время вопросы, касающиеся разведки и спутниковой связи, полностью сняты, и по состоянию на утро 24 октября скорость Starlink составляет 420 км/ч, а также осуществляется обмен данными о российских баллистических ударах. При этом единственным нерешенным вопросом в диалоге с союзниками остается восполнение дефицита средств ПВО.

Источник: Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Ранее Маск заявил, что SpaceX снизила скорость Starlink из-за того, что украинские военные якобы использовали гражданскую коммерческую услугу для наступательных ударов дронами, что противоречит правилам. Также Маск заявил, что спутниковая связь Starlink должна оставаться гражданским проектом и не должна использоваться для непосредственных наступательных ударов, поскольку это создает риск уничтожения спутников со стороны России.

Между тем Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink со скоростью более 400 км/ч.

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