Зеленський розповів, як вдалося розблокувати Starlink

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Відновлення функціонування супутникового зв'язку Starlink на потрібній для українських сил швидкості вдалося забезпечити в тому числі завдяки розголосу. Публічність і відкрита позиція під час діалогу з міжнародними партнерами спрацювали як ефективна тактика, заявив президент Володимир Зеленський.

Зняти обмеження щодо роботи Starlink, а також повернути повноцінний обмін розвідувальними даними зі Сполученими Штатами Америки вдалося за підсумками зустрічі в Осло делегацій України, США та європейських союзників. Переговори супроводжувалися обговоренням трьох ключових викликів: дефіциту протиповітряної оборони, обмежень роботи Starlink та доступу до американських розвідданих.

Наразі питання щодо розвідки та супутникового зв'язку повністю зняті, і станом на ранок 24 жовтня швидкість Starlink становить 420 км/год, а також здійснюється обмін даними стосовно російських балістичних ударів. При цьому єдиним невирішеним питанням у діалозі з союзниками залишається покриття дефіциту засобів ППО.

Джерело: Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН.

Перед цим Маск заявив, що SpaceX знизила швидкість Starlink через те, що українські військові нібито використовували цивільну комерційну послугу для наступальних ударів дронами, що суперечить правилам. Також Маск заявив, що супутниковий зв'язок Starlink має залишатися цивільним проєктом і не повинен використовуватися для безпосередніх наступальних ударів, оскільки це створює ризик знищення супутників з боку росії.

Тим часом Міноборони України зафіксувало відновлення роботи Starlink на швидкості понад 400 км/год.

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