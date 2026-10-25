Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo państwa, ważne jest utrzymanie liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy na poziomie 800 tysięcy żołnierzy. Parametry armii pozostają sprawą wyłącznie wewnętrzną Ukrainy i nie podlegają dyskusji z przedstawicielami Rosji ani Stanów Zjednoczonych – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.

Według niego liczebność Sił Zbrojnych Ukrainy może ulec zmniejszeniu w przypadku uzyskania przez kraj pełnoprawnego członkostwa w NATO. Kluczowym czynnikiem w tej kwestii są możliwości finansowe związane z utrzymaniem wojska – kto będzie pokrywał koszty utrzymania ukraińskiej armii – oraz zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa w ramach Sojuszu.

Źródło: Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Zelenski oświadczył również, że dla Ukrainy zasadnicze znaczenie ma utrzymanie armii i odrzucenie neutralności, a gwarancje bezpieczeństwa nie mogą być dyktowane przez stronę rosyjską. Jednocześnie kwestia terytoriów została określona jako „czerwona linia”, którą Ukraina jest gotowa omawiać wyłącznie na szczeblu przywódców państw, podczas gdy grupy robocze mają opracować szczegóły gwarancji bezpieczeństwa przy udziale USA i Europy, co ma nastąpić podczas kolejnych negocjacji.

Jednak oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj nas na