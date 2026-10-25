Зеленский рассказал, какой должна быть армия после войны
Для обеспечения полной безопасности государства важно сохранить численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих. Параметры армии остаются исключительно внутренним вопросом Украины и не подлежат обсуждению с представителями России или США, заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, численность Вооруженных сил Украины может быть сокращена в случае получения страной полноправного членства в НАТО. Ключевым фактором в этом вопросе являются финансовые возможности содержания войск — кто будет оплачивать содержание украинской армии — и обеспечение гарантий безопасности в рамках Альянса.
Источник: Владимир Зеленский в интервью ТСН.
Также Зеленский заявил, что для Украины принципиальными остаются сохранение армии и отказ от нейтралитета, а ее гарантии безопасности не могут диктоваться российской стороной. В то же время вопрос о территориях определен как «красная линия», которую Украина готова обсуждать исключительно на уровне лидеров государств, тогда как технические группы должны прорабатывать детали гарантий безопасности при участии США и Европы, что должно состояться на следующих переговорах.
Однако заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной ещё не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.