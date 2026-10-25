Мужчина весом 143 кг добивался от суда запрета на его мобилизацию

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления военнообязанного, который требовал временно запретить его призыв, задержание и направление в воинскую часть на время рассмотрения иска против ТЦК.

Истец, страдающий III степенью ожирения, весом 143 кг и рядом тяжелых хирургических заболеваний, оспаривал принудительную постановку на воинский учет в Харькове и повестку. Мужчина просил о временной защите в связи с появлением в приложении «Резерв+» статуса «В розыске», опасаясь принудительного призыва и вреда здоровью.

Однако суд отметил, что истец не предоставил доказательств реальной угрозы или неотвратимого вреда, а отметка о розыске в приложении соответствует установленным правилам учета. Рассмотрение основного иска в отношении действий ТЦК продолжается.

Источник: «Судебно-юридическая газета».

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