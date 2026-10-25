Петиция о запрете TikTok в Украине не набрала необходимого количества голосов
Петиция на сайте Кабинета Министров Украины с призывом ограничить и заблокировать деятельность социальной сети TikTok не собрала достаточного количества подписей для официального рассмотрения правительством. По итогам трехмесячного срока сбора голосов инициатива получила 289 подписей из 25 тысяч необходимых.
Автор петиции обращалась к Кабмину с предложением инициировать рассмотрение СНБО вопроса о введении санкций против компании ByteDance, а также поручить СБУ и Госспецсвязи разработать механизмы технической блокировки платформы.
Кроме того, документ предусматривал законодательный запрет на использование приложения на устройствах госслужащих, военнослужащих и работников объектов критической инфраструктуры в целях защиты информационной безопасности государства в условиях военного положения.
Источник: сайт Кабинета Министров Украины.
Европейский парламент вслед за Европейской комиссией и Советом ЕС запретил использование социальной сети TikTok на служебных устройствах и рекомендовал евродепутатам удалить приложение со своих телефонов.
Новая Зеландия запрещает использование TikTok на устройствах с доступом к парламентской сети.