Как вернуть деньги за билет, если не успели на другой поезд из-за задержки

Пассажиры «Укрзализныци» могут оформить претензионный возврат билетов с выплатой полной стоимости проездных документов в случае опоздания пассажира на пересадку из-за задержки поезда.

Процедура предусматривает заполнение электронного заявления на официальном сайте «Укрзализныци» в разделе «Сервисы» с указанием личных данных, реквизитов банковской карты и предоставлением отсканированных подтверждающих документов с верификацией через «Дія.Підпис».

Полный возврат средств или возмещение разницы в стоимости также возможны в случае отмены или опоздания поезда по вине железной дороги более чем на час, болезни пассажира, досрочного прекращения поездки, возврата билетов за границей или перевода в вагон более низкой категории. Рассмотрение поданных заявок занимает до 7 рабочих дней, после чего на электронную почту отправляется уведомление о принятом решении.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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