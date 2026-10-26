В Николаеве поймали тигрицу, сбежавшую из вольера зоопарка

В Николаеве завершили поиски тигрицы, сбежавшей из вольера местного зоопарка. Животное поймали, а запланированные меры по её розыску отменили.

Об этом сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

«Поймали, на завтра всем отбой», — написал он.

Напомним, в Николаеве из вольера зоопарка сбежала амурская тигрица.

Ранее в Харькове из зоопарка сбежала обезьяна и гуляла по городу.

На украинско-словацкой границе фотоловушки зафиксировали тигра, сбежавшего с фермы в селе Стричава в Закарпатье.

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