В Хмельницкой области в реке обнаружили тела трёх пропавших подростков в автомобиле

30 октября в Хмельницкой области обнаружили автомобиль, в котором находились тела трёх подростков, пропавших накануне после празднования дня рождения. Машину обнаружили в водоеме в Каменец-Подольском районе. Погибли 13-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.

Трагедия произошла в районе села Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. По предварительным данным полиции, автомобиль ВАЗ 21099, в котором находились трое несовершеннолетних, съехал в реку ночью. Погибшими оказались 13-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет. Вечером накануне все трое пошли на день рождения к своему другу, но домой так и не вернулись.

Как искали пропавших подростков

30 октября около 11:00 в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что не может найти свою 13-летнюю дочь. Во время разговора с правоохранителями выяснилось, что вместе с девочкой пропали ещё двое подростков, которые также были на праздновании. Полицейские сразу же начали поиски. Правоохранители прочесывали территорию общины, а все патрули получили ориентировку с приметы пропавших детей.

В ходе первых поисковых мероприятий следователи выяснили, что незадолго до исчезновения подростки передвигались на автомобиле ВАЗ 21099. Это стало одной из важных зацепок в поисках. Около 16:00 правоохранители обнаружили автомобиль в водоеме в соседнем селе. Внутри машины находились тела троих несовершеннолетних. Дети погибли.

Что известно об аварии

По предварительной информации полиции, автомобиль оказался в водоеме около 03:40. То есть от предполагаемого времени аварии до момента, когда машину нашли, прошло более 12 часов. В настоящее время правоохранители устанавливают, как именно произошла трагедия. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах автомобиль съехал с дороги и кто находился за рулем.

Полиция пока не сообщает, что именно привело к аварии. Также нет окончательной информации об обстоятельствах ночной поездки подростков. Все причины и детали трагедии должны установить следователи. На данный момент известно лишь, что трое детей, которые накануне пошли на день рождения, погибли в автомобиле, оказавшемся в водоеме. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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