У Хмельницькому п’яний водій збив жінку на переході: підозру отримав військовий

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У Хмельницькому 38-річному військовослужбовцю повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, вранці 15 жовтня 2026 року чоловік керував автомобілем Volkswagen Passat у стані алкогольного сп’яніння та перевищував дозволену швидкість. Він рухався проспектом Миру в Хмельницькому.

Наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій не зменшив швидкість і не відреагував на дорожню ситуацію. Унаслідок цього автомобіль збив жінку, яка перебігала дорогу на заборонний сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Військовослужбовцю інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті людини, — ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України чоловік вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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