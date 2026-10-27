У Хмельницькому п’яний водій збив жінку на переході: підозру отримав військовий
У Хмельницькому 38-річному військовослужбовцю повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, вранці 15 жовтня 2026 року чоловік керував автомобілем Volkswagen Passat у стані алкогольного сп’яніння та перевищував дозволену швидкість. Він рухався проспектом Миру в Хмельницькому.
Наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій не зменшив швидкість і не відреагував на дорожню ситуацію. Унаслідок цього автомобіль збив жінку, яка перебігала дорогу на заборонний сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
Військовослужбовцю інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті людини, — ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
Водночас відповідно до статті 62 Конституції України чоловік вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
На Тернопільщині в ДТП з рейсовим автобусом загинула людина, 14 осіб травмовані.
Додамо, що на Харківщині в ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина.
У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля.
Поліція розслідує ДТП з перекиданням автобуса з пасажирами у Святошинському районі Києва.