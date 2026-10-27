在赫梅利尼茨基，一名醉酒司机在人行横道上撞倒了一名女子：一名军人被列为嫌疑人

在赫梅利尼茨基，一名38岁的军人被指控涉嫌引发致命交通事故。该案的诉讼程序由赫梅利尼茨基西部地区国防专项检察院负责。

据调查显示，2026年10月15日上午，该男子在醉酒状态下驾驶一辆大众帕萨特轿车，且车速超过限速。当时他正行驶在赫梅利尼茨基市的和平大道上。

当接近有交通信号灯控制的人行横道时，司机未减速，也未对路况作出反应。 结果，该车撞上了一名在红灯亮起时横穿马路的女性。受害人因伤势过重当场死亡。

该军人被指控在醉酒状态下违反道路交通安全规则，导致他人死亡——违反《乌克兰刑法典》第286-1条第3款。

应检察官的请求，法院决定对嫌疑人采取羁押候审的预防措施，并允许交保候审。 该条款规定的刑罚为5至10年有期徒刑，并禁止驾驶机动车辆5至10年。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，该男子被推定为无罪。

西区国防专项检察院通报了这一消息。

在特尔诺皮尔州，一起涉及长途巴士的交通事故造成1人死亡，14人受伤。

此外，在哈尔科夫州的一起交通事故中，两人死亡，一名儿童受伤。

10月13日，在哈尔科夫州诺瓦沃多拉加村，一名33岁的女性司机因交通事故身亡。

警方正在调查基辅市斯维亚托申斯基区一起载有乘客的公交车翻车事故。

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