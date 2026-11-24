乌克兰最高拉达青年与体育事务委员会建议议会通过由加琳娜·扬琴科领衔的一批议员提交的第16114号法案草案，以扩大青年的就业机会。

该文件提议允许签订电子劳动合同，将16至18岁青少年的每周工作时间上限提高至38小时，15至16岁青少年的每周工作时间上限提高至26小时，取消周末工作的禁令 （同时维持对夜间和加班工作的禁令），将试用期制度扩展至未成年人，按实际工作时间比例支付薪酬， 将年度体检的年龄上限从21岁降至18岁，并取消雇主主动解雇时必须征得儿童事务局同意的规定。

乌克兰议会科学与专家总局、议会人权专员、社会政策部、 国家劳动局以及工会联合会均对此提出反对，指出这可能导致未成年人劳动保障范围缩小，且部分条款不符合《乌克兰宪法》及国际劳工组织公约；而经济部则指出，有必要参照欧盟标准对该文件进行进一步修订。 与此同时，最高拉达研究处指出，延长工作时间及允许在周末工作符合欧盟理事会第94/33/EU号指令， 而相关委员会则支持该法案在第一读通过，但条件是在准备第二读时需采纳相关意见。

来源：第16114号法案。

乌克兰政府控制区内约有3100万人居住，但其中仅约1300万人就业，且有1050万人缴纳统一社会保险费。经济、环境与农业部长奥列克西·索博列夫通报了这一情况。

关注我们在