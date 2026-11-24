Komisja Rady Najwyższej ds. Młodzieży i Sportu zaleciła parlamentowi przyjęcie w pierwszej czytelności projektu ustawy nr 16114, przedłożonego przez grupę posłów pod przewodnictwem Galyny Janczanko, mającego na celu poszerzenie możliwości zatrudnienia młodzieży.

Dokument proponuje zezwolenie na zawieranie elektronicznych umów o pracę, wydłużenie skróconego tygodnia pracy do 38 godzin dla osób w wieku 16–18 lat oraz do 26 godzin dla nastolatków w wieku 15–16 lat, zniesienie zakazu pracy w dni weekendowe (przy zachowaniu zakazu pracy w nocy i w nadgodzinach), rozszerzenie okresu próbnego na osoby niepełnoletnie, ustalenie wynagrodzenia proporcjonalnego do przepracowanego czasu, obniżyć graniczny wiek corocznych badań lekarskich z 21 do 18 lat oraz znieść obowiązkową zgodę służby ds. dzieci na zwolnienie z inicjatywy pracodawcy.

Przeciwko szeregowi postanowień projektu ustawy opowiedziały się Główna Dyrekcja Naukowo-Ekspercka Rady Najwyższej, Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka, Ministerstwo Polityki Społecznej, Państwowa Służba Pracy oraz Federacja Związków Zawodowych, wskazując na ryzyko ograniczenia gwarancji pracowniczych dla nieletnich oraz niezgodność niektórych przepisów z Konstytucją Ukrainy i konwencjami MOP, podczas gdy Ministerstwo Gospodarki zwróciło uwagę na konieczność dopracowania dokumentu z uwzględnieniem standardów UE. Jednocześnie Służba Badawcza Rady Najwyższej zaznaczyła, że wydłużenie czasu pracy oraz zezwolenie na pracę w dni weekendowe są zgodne z dyrektywą Rady 94/33/WE, a komisja branżowa poparła przyjęcie dokumentu w pierwszym czytaniu pod warunkiem uwzględnienia uwag podczas przygotowań do drugiego czytania.

Źródło: projekt ustawy nr 16114.

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