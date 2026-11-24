Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 16114, внесенный группой депутатов во главе с Галиной Янченко с целью расширения трудовых возможностей молодежи.

Документ предлагает разрешить заключение электронных трудовых договоров, увеличить сокращенную рабочую неделю до 38 часов для лиц в возрасте 16–18 лет и до 26 часов для подростков 15–16 лет, отменить запрет на работу в выходные дни (с сохранением запрета на ночной и сверхурочный труд), распространить на несовершеннолетних испытательный срок, установить оплату пропорционально отработанному времени, снизить предельный возраст ежегодных медосмотров с 21 до 18 лет и отменить обязательное согласие службы по делам детей на увольнение по инициативе работодателя.

Против ряда положений законопроекта выступили Главное научно-экспертное управление ВР, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Министерство социальной политики, Гоструда и Федерация профсоюзов, указывая на риск сужения трудовых гарантий несовершеннолетних и несоответствие отдельных норм Конституции Украины и конвенциям МОТ, тогда как в Минэкономики указали на необходимость доработки документа с учётом стандартов ЕС. В то же время Исследовательская служба Верховной Рады отметила, что увеличение продолжительности рабочего времени и разрешение на труд в выходные дни согласуются с Директивой Совета 94/33/ЕС, а профильный комитет поддержал принятие документа в первом чтении при условии учета замечаний при подготовке ко второму чтению.

Источник: законопроект № 16114.

В Украине на подконтрольной территории проживают около 31 млн человек, однако работают лишь примерно 13 млн, а ЕСВ уплачивают 10,5 млн человек. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Кабинет министров одобрил проект обновленного Трудового кодекса, который закрепляет право на гибкие формы труда и должен стать отправной точкой для реформирования рынка труда.

Читай нас в