W Chmielnickim 38-letni żołnierz został powiadomiony o podejrzeniu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Nadzór procesowy w tej sprawie sprawuje Chmielnicka Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Zachodniego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, rano 15 października 2026 roku mężczyzna prowadził samochód marki Volkswagen Passat będąc pod wpływem alkoholu i przekraczając dozwoloną prędkość. Jechał aleją Myru w Chmielnickim.

Zbliżając się do sygnalizowanego przejścia dla pieszych, kierowca nie zwolnił i nie zareagował na sytuację na drodze. W rezultacie samochód potrącił kobietę, która przechodziła przez jezdnię na czerwone światło sygnalizacji świetlnej. W wyniku odniesionych obrażeń poszkodowana zginęła na miejscu.

Żołnierzowi zarzuca się naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie nietrzeźwości, które doprowadziło do śmierci osoby — część 3 art. 286-1 Kodeksu karnego Ukrainy.

Na wniosek prokuratorów sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji. Kara przewidziana w tym artykule wynosi od 5 do 10 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 5 do 10 lat.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy mężczyzna jest uznawany za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona w trybie przewidzianym przez prawo i potwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Zachodniego.

W obwodzie tarnopolskim w wypadku drogowym z udziałem autobusu liniowego zginęła jedna osoba, a 14 osób odniosło obrażenia.

Dodajmy, że w obwodzie charkowskim w wypadku drogowym zginęły dwie osoby, a dziecko odniosło obrażenia.

W miejscowości Nowa Wodolaga w obwodzie charkowskim 13 października w wyniku wypadku drogowego zginęła 33-letnia kobieta, która prowadziła samochód.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, w którym przewrócił się autobus z pasażerami w dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie.

Czytaj nas na