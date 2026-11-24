Ukraińska firma Rovertech zmodernizowała naziemny kompleks robotyczny „Zmij” przeznaczony do rozminowywania i rozpoczęła jego produkcję seryjną.

Główną zmianą była wymiana silnika benzynowego na napęd elektryczny, co wymagało przeróbki układu jezdnego. Kompleks został również wyposażony w łączność satelitarną Starlink do zdalnego sterowania.

Po modernizacji czas autonomicznej pracy wydłużył się z 50 minut do 3 godzin, a prędkość podczas rozminowywania wzrosła z 1–1,5 do 2 km/h.

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Zmodernizowany „Zmij” jest w stanie neutralizować miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne.

Źródło: Rovertech

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